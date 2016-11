Beim Deutschland-Pokal in der Großsporthalle von Schwäbisch Gmünd war auch der 11-jährige Nachwuchsturner Timon Raunecker vom TSV Buchholz 08 am Start, und belegte in seiner Altersklasse mit insgesamt 42,525 Punkten unter 44 Teilnehmern Platz 16. Zudem wurde der Egestorfer mit der niedersächsischen Auswahlmannschaft Zehnter und erhielt Bestnoten am Sprung (8,45 Punkte) und am Barren (8,20).