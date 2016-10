Bezirkstitelkämpfe im Mehrkampf

(cc). Am kommenden Wochenende (15./16. Oktober) finden auf der Anlage des Reit- und Fahrsportvereins Sieversen am Schwarzen Weg die Bezirksmeisterschaften im Drei- und Vierkampf des Pferdesportverbandes Lüneburg statt. Auf dem Programm stehen die Disziplinen Dressur, Springen, sowie der 800-Meter-Lauf und 50-Meter-Schwimmen. Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 9 Uhr in Hittfeld (Laufen und Schwimmen), und am Sonntag um 11 Uhr in Sieversen. Insgesamt werden 14 Teams mit jeweils vier Reiterpaaren am Start sein. Der Eintritt ist frei.