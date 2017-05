Bezirkstitelkämpfe in Winsen

(cc). 130 Nachwuchsathleten (U14 und U16-Jugend) aus 28 Vereinen werden am Sonntag, 21. Mai, in Winsen zu den Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften in den Blockwettkämpfen erwartet, die von 11 bis 17 Uhr auf der Sportanlage der Berufsbildenden Schulen (BBC) an der Bürgerweide 20 ausgetragen werden. Ausrichter ist die LG Nordheide.