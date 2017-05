BFC-Fußballjunioren suchen Verstärkung

os. Buchholz. Weil sie in der kommenden Saison auf dem Großfeld spielen und Abgänge in die Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten Werder Bremen und HSV zu verzeichnen haben, müssen die Junioren-Fußballer des Buchholzer FC (Jahrgang 2004) ihren Kader für die Spielserie 2017/18 vergrößern. U.a. wird ein Torhüter gesucht. Wer in dem engagierten Team mitmachen möchte, dessen Ziel der Aufstieg in die Bezirksliga ist, meldet sich per Telefon unter 0176-55115432 oder per E-Mail unter 2004@bfc.info.

• Die erste Mannschaft des Jahrgangs 2003 sucht zur Saison 2017/18 talentierte Fußballer (ein Torhüter und zwei bis drei Feldspieler), die mit dem BFC in die Landesliga aufsteigen wollen. Derzeit trainiert das Team dienstags und donnerstags, jeweils von 17.15 bis 18.45 Uhr. Interessenten melden sich unter Tel. 0151-54602301 oder per E-Mail unter andre.schulz@bfc.info.