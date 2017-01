Bittere Heimniederlage für die "Luchse"

HANDBALL: „Luchse“ kassieren ein 24:26 gegen Mainz

Die Handballfrauen der SGH Rosengarten-BW Buchholz haben auch das letzte Spiel der Hinrunde in der 2. Bundesliga verloren. Vor einer mageren Zuschauerkulisse in der Nordheidehalle gab es am Samstagabend eine 24:26-Niederlage gegen die FSG Mainz 05 Budenheim. Damit kassierten die „Luchse“ ihre dritte Heimniederlage in Folge.Zu Beginn der Partie ging Rosengarten-Buchholz zwar mit 7:4 in Führung, aber in der Folgezeit drehte das Gästeteam zum 14:13-Halbzeitstand, und zog nach dem Seitenwechsel über ein 18:13 (37. Minute) mit 21:14 (41.) auf und davon. Den Sieg ließ sich Mainz nicht mehr in der Schlussphase streitig machen. Die besten Werferinnen bei den „Luchsen“: Pia Hildebrand (6), Evelyn Schulz (5), und Leonie Limberg (4 Tore). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.