Einen bemerkenswerten dritten Platz hat die 10-jährige Blanca Gomez (TSC Steinbeck-Meilsen, C-Schülerinnen) bei den niedersächsischen Tischtennis-Landesmeisterschaften der in Helmstedt erreicht. Als Vierte der Landesrangliste hatte sich die Schülerin für die Landestitelkämpfe qualifiziert, bei denen sie ohne Satzverlust in das Viertelfinale einziehen konnte. Anschließend verlor sie gegen die spätere Siegerin Denise Husung vom Bovender SV und wurde am Ende Dritte.