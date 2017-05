Blau-Weiss Buchholz: 5 Jahre Kletterturm

Tag der offenen Tür am 21. Mai mit Jazz-Frühschoppen

„Der Klettersport ist in Buchholz voll angekommen“, freut sich Arno Reglitzky, Vorsitzender von Blau-Weiss Buchholz (BW). Zum fünfjährigen Bestehen des Kletterturms im Sportzentrum am Holzweg 6 lädt der Sportverein am Sonntag, 21. Mai, zum Tag der offenen Tür mit Schnupperklettern ein. Gäste sind von 11 bis 16 Uhr willkommen.Qualifizierte Trainer werden sich bei dem Schnupperklettern um die Besucher kümmern, sodass sich auch Anfänger an den ca. 200 Routen probieren können, die an den Innen- und Außenwänden des Kletterzentrums abgesteckt sind. Die Schwierigkeitsgrade reichen von 3 (leicht) bis 10 (sehr schwer). Mit einer Höhe von 17,5 Metern ist der Kletterturm in Buchholz der höchste in ganz Norddeutschland, die rund 400 Quadratmeter große Außenkletterwand ist einzigartig in Niedersachsen.Neben einer „Speed-Kletterwand“ und einer freihängenden Strickleiter wird es bei der Jubiläumsfeier an der Außenkletterwand eine Abseilstation geben, an der sich besonders Wagemutige unter fachkundiger Anleitung selbst abseilen können.Wer es lieber nicht so schweißtreibend mag, kann von der Terrasse der Lim‘s Sportsbar den Klängen der Blue Orleans Jazz Band lauschen und das Klettertreiben aus der Entfernung bestaunen. Für das leibliche Wohl durch das Lim‘s-Team ist gesorgt.Übrigens: Anlässlich des Jubiläums gibt es nur an diesem Tag 33 Prozent Rabatt auf eine Jahresmitgliedschaft in der Klettersparte. Zusätzlich wird es im Klettershop exklusive Rabatte auf ausgewählte Artikel geben.