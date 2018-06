Borstel/Luhdorf im Halbfinale

(cc). Mit einem 4:1 (3:1)-Viertelfinalsieg gegen die SG Bleckede-Neetze-Dahlenburg haben die Altherren-Fußballer der SG Borstel-Luhdorf das Halbfinale im Bezirkspokalwettbewerb erreicht. Nächster Gegner die SG Soltau, die am Samstag, 23. Juni, am Heidlandsweg in Borstel zu Gast ist. Anpfiff ist um 15 Uhr.