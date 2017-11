Box-Spektakel in der Empore

Alicia Melina Kummer kämpft um fünf WM-Gürtel / Elf Fights in Buchholz / Vorverkauf hat begonnen

(os). Die Empore in Buchholz wird zum Box-Tempel: Am Samstag, 20. Januar 2018, laden die Alicia Melina KG und die Venetis Promotion zur ersten Profibox-Veranstaltung im Veranstaltungszentrum (Breite Str. 10) ein. Der Vorverkauf hat in dieser Woche begonnen.Hauptakteurin ist Lokalmatadorin Alicia Melina Kummer (29), die in ihrer Heimatstadt gegen Diafana Salazar aus der Dominikanischen Republik um die WM-Titel im Halbweltergewicht der Verbände WIBA, WIBF, GBU, GBC und WBF kämpft. Alicia Melina Kummer hat elf ihrer zwölf Kämpfe gewonnen, acht davon durch K.o. Auch ihre Gegnerin hat in zehn Fights erst eine Niederlage einstecken müssen, acht Kämpfe beendete sie vorzeitig.Bei den weiteren zehn Kämpfen treten u.a. die Promoter-Söhne Manu und Nico Venetis an, Robert Larsen kämpft gegen Adnan Oezcoban um die Internationale Deutsche Meisterschaft. Das offizielle Wiegen für die Titelkämpfe findet am Freitag, 19. Januar 2018, ab 17 Uhr im Einkaufszentrum Buchholz Galerie (Breite Str. 16) statt.Die Eintrittskarten sind bei der Empore (Tel. 04181-287878, www.empore-buchholz.de ), in der Buchholz Galerie sowie an der Abendkasse statt. Sie kosten 19,70 Euro für einen Stehplatz, 25,20 Euro im Rang und 29,60 Euro im Saal.