BSV verteidigt den Titel

FUSSBALL: Buxtehude erneut furios beim FCR-Hallenmasters in Nenndorf

Fußball-Oberligist Buxtehuder SV (BSV) hat beim Hallenmasters des FC Rosengarten in Nenndorf seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. In einem umkämpften Finale am Samstagabend in Nenndorf besiegte das Team von Trainer René Klawon den tapferen Bezirksligisten SG Scharmbeck-Pattensen mit 3:1. Im Halbfinale war es dem BSV sogar gelungen, den Oberliga-Konkurrenten TSV Buchholz 08 mit 2:1 in die Knie zu zwingen und vor zahlreichen Zuschauern auf der Tribüne jubelnd den Finaleinzug zu feiern. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.