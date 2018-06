Buchholz 08 bestreitet das Auftaktspiel

(cc). Das Auftaktspiel der Elsdorfer Fußball-Pokalwochen bestreiten am Freitag, 29. Juni, 19.30 Uhr, der Bremer SV (Bremen-Liga) und Hamburger Oberligist TSV Buchholz. Sonntag, 2. Juli, 19.30 Uhr, spielt Buchholz 08 gegen den Heeslinger SC. Anpfiff: 19.30 Uhr in Elsdorf. Sportlich interessant dürfte auch die Partie am Mittwoch, 4. Juli, 19.30 Uhr zwischen dem Regionalligisten SV Drochtersen-Assel und der U23 des FC St. Pauli sein.