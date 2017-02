Buchholz 08 beweist Kampfgeist

Bei fünf klaren Torchancen für Barmbek-Uhlenhorst und nur eine einzige für den TSV Buchholz 08 stellt sich nach einem torlosen Remis (0:0) die Frage: Punkt gewonnen, oder Punkt verloren?„Meine Mannschaft setzte heute ein deutliches Plus an Kampfkraft und Einsatzwillen dagegen“, sagte 08-Trainer Thorsten Schneider nach der Punkteteilung im Heimspiel seiner Mannschaft (Rang vier) am Sonntagnachmittag in der Fußball-Oberliga Hamburg gegen den bisherigen Tabellensechsten HSV Barmbek-Uhlenhorst. Nachbar und Liga-Konkurrent Buxtehuder SV verlor zeitgleich mit 0:2 gegen TuS Dassendorf. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.