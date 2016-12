Buchholz 08 enttäuscht bei Nullnummer gegen Buxtehude

Mit einer dürftigen Leistung hat die hoch favorisierte Elf des TSV Buchholz 08 (Platz drei) die Gelegenheit versäumt, näher an das Spitzenduo der Fußball-Oberliga heranzurücken. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Schneider kam am Sonntagnachmittag vor 310 Fans auf heimischer Anlage gegen den engagiert spielenden Tabellenletzten Buxtehuder SV nur zu einem torlosen Remis. Denn das personell geschwächte Gästeteam von Trainer Rene Klawon setzte ein deutliches Plus an Kampfgeist und Einsatzwillen dagegen. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.