Buchholz 08 gewinnt 5:2 gegen Wedel

Starker Lichtpunkt am ersten Advent: Zum Rückrundenstart in der Fußball-Oberliga Hamburg hat der TSV Buchholz 08, der seit neun Spieltagen unbesiegt ist, am Sonntagnachmittag vor 320 Fans einen deutlichen 5:2 (2:1)-Heimsieg gegen den Wedeler TSV eingefahren. Das Spiel der Hinrunde hatte Buchholz noch mit 2:3 in Wedel verloren. „Phantastisch schon unsere Anfangsphase in dieser Partie“, schwärmte der Buchholzer Coach Thorsten Schneider in der Halbzeitpause. Da lag Buchholz knapp mit 2:1 in Front. Im zweiten Durchgang wurde bis zum 5:2 erhöht. Die Tore: 1:0 Arne Gillich (11. Minute), 2:0 Cedric Fuß (21.), 2:1 Jan Eggers (36., FE), 3:1 Nikolas Mallwitz (68.), 3:2 Mark Hinze (71.), 4:2 Arne Gillich (79.), 5:2 André Müller (90.). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.