Buchholz 08 gewinnt bei Teutonia

Ausgerechnet beim Aufsteiger Teutonia 05, der zuvor sechs Spiele in Folge vor eigenem Publikum gewinnen konnte, kam die abstiegsbedrohte Elf des TSV Buchholz 08 zum einem 3:0-Sieg und kletterte vom 17. auf den 14. Rang der Fußball-Oberligatabelle vor. Julian Kühn brachte nach Vorlage von Lukas Kettner die Buchholzer in der 44. Spielminute mit 1:0 in Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte Zweifach-Torschütze André Müller mit seinen beiden Treffern (73. und 90.+2 Minute) zum 3:0-Endstand. Am kommenden Sonntag, 5. November (14 Uhr, Otto-Koch-Kampfbahn) empfängt der TSV Buchholz 08 im Heimspiel der Oberliga Hamburg den FC Türkiye, der am vergangenen Wochenende 1:1 gegen Concordia spielte.