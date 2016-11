Buchholz 08 holt den erhofften Punkt

FUSSBALL: 1:1-Unentschieden im Spitzenspiel gegen Altona 93

Das 1:1 (0:1) des TSV Buchholz 08 gegen die favorisierte Elf von Altona 93 war am Sonntagnachmittag vor 490 Fans in der Otto-Koch-Kampfbahn die Überraschung in der Fußball-Oberliga Hamburg. Die Tore erzielten Nick Brisevac (34. Minute) für Altona und Arne Gillich (49.) für Buchholz 08. Ein „Zaubertor“ des 08-Kapitäns, der beim ersten Offensiv-Ausflug seiner Mannschaft nach der Halbzeit mit technischer Eleganz den Ball ins gegnerische Gehäuse lupfte. Ein ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.