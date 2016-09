Buchholz 08 im Oddset-Pokal gegen Rugenbergen

(cc/os). In der vierten Runde um den Fußball-Oddset-Pokal empfängt Oberligist TSV Buchholz 08 am Montag, 3. Oktober (10.45 Uhr, Otto-Koch-Kampfbahn), den Liga-Konkurrenten SV Rugenbergen. In den vergangenen Runden hatte sich Buchholz gegen SV Wilhelmsburg (2:0), Inter Hamburg (2:0) und HEBC Hamburg (4:0) durchgesetzt.