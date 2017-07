Buchholz 08 im Pokal-Halbfinale

(cc). Nach den Vorrundenspielen des Harburg Pokals zieht Oberligist und Titelverteidiger TSV Buchholz 08 ins Viertelfinale ein. Der TSV Buchholz 08 gewann am Dienstagabend im Viertelfinale mit 5:0 gegen den VfL Maschen, und trifft im Halbfinale am morgigen Donnerstag, 6. Juli, 19 Uhr am Kiesberg, auf Dersimspor.