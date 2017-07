Buchholz 08 im Pokal weiter

(cc). Mit einem 2:0 (1:0)-Auswärtssieg bei Zonguldakspor Hamburg sicherte sich Fußball-Oberligist TSV Buchholz am Donnerstagabend auf dem Hartplatz am Ehestorfer Weg den Einzug in die zweite Runde im Wettbewerb um den Oddset-Pokal. Die Tore für Buchholz 08 erzielten André Müller (25. Minute) und Julian Kühn (78.). Zum Spiel der zweiten Runde muss Buchholz 08 bereits am kommenden Dienstag, 1. August, 18.30 Uhr, auswärts beim Klub Kosova antreten.