Buchholz 08 ist Oberliga-Zweiter

FUSSBALL: 3:0-Sieg im Spitzenspiel beim SC Condor

Die nächste Überraschung perfekt gemacht! Die Fußballer des TSV Buchholz 08 holen am Sonntagvormittag einen 3:0-Sieg beim SC Condor und klettern auf den zweiten Tabellenplatz der Hamburger Oberliga vor. Erst ging Buchholz 08 durch ein Eigentor der Gastgeber mit 1:0 Führung (22. Minute), anschließend erhöhten Niklas Jonas (2:0/66.) und Arne Gillich zum 3:0 (76.). 08-Trainer Thorsten Schneider nach dem Spiel: „Wir haben schwer ins Spiel gefunden, aber mit zunehmender Spieldauer unsere Chancen genutzt“.Nachbar und Liga-Konkurrent Buxtehuder SV spielt bereits am Freitagabend 3:3 beim Liga-Mit-Favoriten SC Victoria, obwohl Vicky schon 3:0 geführt hatte. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.