Buchholz 08 ist Pokalverteidiger

(cc). Vom 1. bis 8. Juli findet das Fußball-Vorbereitungsturnier mit 16 Mannschaften um den Harburg-Pokal statt, bei dem diesmal Oberligist TSV Buchholz 08 Pokalverteidiger ist. Die Spiele der Vorrundengruppen werden am 1. und 2. Juli auf den Sportplätzen Alter Postweg in Harburg und Kiesbarg sowie in Neugraben ausgetragen. Das Viertelfinale soll am 4. Juli stattfinden, und das Halbfinale am 6. Juli. Das Endspiel findet am Samstag, 8. Juli, am Kiesbarg statt.