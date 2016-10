Buchholz 08 mit 2:1-Arbeitssieg gegen Curslack

FUSSBALL: Der TSV rückt auf Platz vier der Oberligatabelle vor - Nachbar Buxtehuder SV bleibt Schlusslicht

Nach dem überraschenden 2:0-Erfolg vor einer Woche beim Spitzenreiter Concordia, haben die Oberliga-Fußballer des TSV Buchholz 08 ihren nächsten Sieg eingefahren. Am Sonntagnachmittag gab es ein 2:1 (Halbzeit: 0:0) gegen SV Curslack-Neuengamme. Den Siegtreffer erzielte Jan-Niklas Schulga in der 76. Spielminute - und Buchholz 08 rückt auf den vierten Platz der Tabelle vor! „Das war heute aber nur ein Arbeitssieg“, drückte 08-Trainer Thorsten Schneider nach dem Spiel auf die Euphoriebremse.Nachbar und Liga-Konkurrent Buxtehuder SV spielte zeitgleich 0:0 gegen FC Türkiye und bleibt Schlusslicht der Tabelle. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.