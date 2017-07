Buchholz 08 mit Fehlstart

FUSSBALL: Der Vizemeister der Vorsaison verliert 1:3 bei Concordia

Zum Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Oberliga Hamburg leistete sich die neu formierte Elf des TSV Buchholz 08 am Sonntagnachmittag einen klassischen Fehlstart. Beim Wandsbeker TSV Concordia verlor die Mannschaft von Trainer Thorsten Schneider vor 170 Zuschauern mit 1:3 (1:2). Umso überraschender, weil Buchholz 08 seit 2010 noch kein Spiel gegen Concordia verloren hatte. "Eher unglücklich - in den letzten fünf Minuten des Spiels haben wir auch noch drei Großchancen vergeben", sagte Thorsten Schneider nach der Partie. Die Tore: 1:0 (18. Minute) Yannick Siemsen, 1:1 (20.) Niklas Jonas, 2:1 (25.) Mehdi Jaoudat, 3:1 (76.) Ricarda Balzis. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.