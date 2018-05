Buchholz 08 spielt gegen Condor 1:1

(cc). Zu einer Punkteteilung kam es am Pfingstsonntag in der Fußball-Oberliga Hamburg beim 1:1 (0:1)-Unentschieden zwischen dem Tabellensiebten TSV Buchholz 08 und dem bisherigen Tabellen-15 SC Condor. Die Tore: 0:1 (9. Minute) Michel Blunck, 1:1 (83., per Elfer) Nikolas Mallwitz, der zur neuen Saison zum Liga-Konkurrenten FC Teutonia 05 nach Hamburg-Ottensen wechseln wird.