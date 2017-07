Buchholz 08 spielt im Pokal auswärts

(cc). Bereits am Sonntag, 23. Juli, steht für den Fußball-Oberligisten TSV Buchholz 08 das erste Spiel im Oddset-Pokal-Wettbewerb der neuen Saison auf dem Terminplan: In der ersten Pokalrunde muss 08-Trainer Thorsten Schneider mit seiner Mannschaft am kommenden Sonntag um 15 Uhr beim Hamburger Bezirksligisten Zonguldakspor antreten.