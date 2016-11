Buchholz 08 spielt nicht!

(cc). Auch das für Sonntag, 13. November, 14 Uhr, angesetzte Südderby in der Fußball-Oberliga zwischen dem Tabellenfünften FC Türkiye und TSV Buchholz 08 (Zweiter) wurde wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes an der Georg-Wilhelm-Straße in Hamburg abgesagt. Ein Termin für das Nachholspiel steht noch nicht fest.