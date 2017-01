Buchholz 08 testet gegen Elbmarsch

(cc). Fußball-Oberligist TSV Buchholz 08 hat in der Winterpause einen hoch motivierten Testspielgegner zur Vorbereitung auf die Rückrunde gefunden: Am Samstag, 28. Januar, 19 Uhr, spielt Buchholz 08 „in Freundschaft“ auf der Sportanlage an der Handwerkerstraße in Drennhausen, gegen den Bezirksligisten Eintracht Elbmarsch, der am vergangenen Wochenende den Winsener Stadtpokal gewonnen hat, und auch beim Heimturnier am Samstag, 14. Januar, in der Sporthalle in Tespe zu den Favoriten gehört.