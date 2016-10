Buchholz 08 überrascht mit einem 2:0-Sieg beim Tabellenersten

Ausgerechnet beim Tabellenführer der Fußball-Oberliga Hamburg, dem Wandsbeker TSV Concordia, hat der Tabellenfünfte TSV Buchholz 08 am Sonntagnachmittag mit 2:0 (0:0) gewonnen. „Das war die beste Mannschaftsleistung in dieser Saison“, strahlte 08-Trainer Thorsten Schneider. Die Tore: André Müller (57.) und Arne Gillich (90. + 1 Minute). Nachbar Buxtehuder SV verlor 2:3 beim Aufsteiger Klub Kosova und bleibt Schlusslicht der Tabelle. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.