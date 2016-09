Buchholz 08 verliert im Freitagspiel

FUSSBALL:TSV-Kicker können Höhenflug von Vicky nicht stoppen

(cc). 1:2-Rückstand zur Halbzeit, 2:3 am Ende vor 214 Zuschauern im Freitagspiel der Fußball-Oberliga Hamburg beim Tabellenzweiten SC Victoria verloren. Bei der anschließenden Pressekonferenz ließ sich der verärgerte 08-Trainer Thorsten Schneider sogar zu der Aussage hinreißen: „Das schwächere Team hat gewonnen.“Nach 16 Spielminuten führte Vicky gegen den TSV Buchholz 08 durch Tore von Len Aike Strömer (13.) und Dennis Bergmann (16.) schon mit 2:0. In der 33. Minute verkürzte 08 durch den Treffer von Cedric Fuß zum 1:2, und war im zweiten Durchgang die spielbestimmende Mannschaft auf dem Rasenplatz. Dennoch erhöhte der Gastgeber in der 56. Spielminute durch Torben Wacker auf 3:1. Zum Glück war der Buchholzer Niklas Jonas zur Stelle, der per Kopf zum 2:3 (56.) verkürzte. In der Folgezeit hatten die 08-Kicker noch drei bis vier hochkarätigen Torchancen auf dem Fuß, konnten aber daraus nichts Zählbares machen. Es blieb beim 2:3.