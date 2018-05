Buchholz 08 verliert zum Saisonende

Nach acht Spielen in Folge ohne Niederlage, kassierte der TSV Buchholz 08 am letzten Spieltag der Fußball-Oberliga Hamburg eine 1:2 (1:0)-Niederlage beim SV Curslack-Neuengamme. Luca Knobloch hatte die Buchholzer in der 29. Spielminute mit 1:0 in Führung gebracht, aber Marvin Schalitz (1:1, 86. Minute), und Niklas Hoffmann (1:2, 90.+2) drehten zum 2:1 für die Hausherren. Damit hat Buchholz 08 die Spielzeit 2017/18 auf dem siebten Tabellenplatz (50 Punkte) beendet. Curslack-Neuengamme ist Zehnter (45 Punkte). Weiter spielten: TSV Sasel – FC Süderelbe 7:3, SV Rugenbergen – Hamburger SV III 3:2, VfL Pinneberg – HSV Barmbek/U. 5:2, Vorw. Wacker – SC Condor 6:5, FC Türkiye – TuS Osdorf 5:5, Niendorfer TSV – Wedeler TSV 3:2, und TuS Dassendorf – Concordia 4:1.