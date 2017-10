Buchholz 08 verpasst Heimsieg

Im Heimspiel der Fußball-Oberliga Hamburg hat der TSV Buchholz 08 die Chance verpasst, drei Punkte auf sein Konto zu buchen. Die Hausherren führten am Sonntag schon mit 3:2 gegen Aufsteiger VW Billstedt 04, mussten aber fünf Minuten vor Schluss das 3:3 hinnehmen. Damit bleibt die TSV-Elf mit acht Punkten Tabellenvorletzter. „Die Chancen auf 4:2 zu erhöhen, haben wir selber vergeben“, sagte 08-Trainer Thorsten Schneider nach dem Spiel. Die Tore: 0:1 (25./FE) Volkan Al, 1:1 (39.) Leif Wilke, 1:2 (54.) Volkan Al, 2:2 (59.) Jonas Fritz, 3:2 (75.) Philip Mathies, 3:3 (85.) Volkan Al. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.