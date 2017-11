Buchholz 08 weiter mit Trainer Schneider

(cc). Der Abteilungsvorstand der Fußballabteilung des TSV Buchholz 08 hat die Verträge mit Trainer Thorsten Schneider und seinem Co-Trainer Jan-Akira Voß um ein Jahr verlängert. Das Oberligateam, das als Tabellen-14. noch im Abstiegskampf steckt, konnte das angesetzte Punktspiel am vergangenen Sonntag gegen SV Curslack-Neuengamme nicht bestreiten, da die Partie aufgrund der Wetterlage wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes an der Otto-Koch-Kampfbahn in Buchholz abgesagt wurde.