"Buchholz hat die besten Handball-Fans"

Bei Heimspielen in der Nordheidehalle sind alle fair zueinander - und die eigene Mannschaft wird lautstark unterstützt

Alle reden vom ersten Heimspiel ihrer Mannschaft in der 2. Handball-Bundesliga. Die Vorfreude auf diese Partie in heimischer Nordheidehalle ist riesig. Denn Buchholz auch auch besonders faire Fans."Luchse-" Trainer Steffen Birkner schwärmt davon: "Was mir besonders gefällt ist, dass unsere Handballfreunde eine tolle Stimmung in der Halle erzeugen können." Auch wenn der Geschäftsführer Sven Dubau der SGH in seinem Hallenheft für Sonntag an alle Fans appeliert: "Wir wollen mitreißende und spannende Veranstaltungen und Spiele präsentieren. Dazu gehört neben unserer eigenen Mannschaft auch unser gegnerisches Team. Wir wünschen uns und erwarten, dass dieses in unserem Luchsbau weiterhin stets mit Respekt und Wohlwollen empfangen und begleitet wird", kann dies für die Buchholzer nur ein nett gemeinter Hinweis sein - hier freut sich jeder über die Bundesliga. Buchholzer Heimspiele sind Events für die Familie. Die Atmosphäre in der Nordheidhalle gefällt allen!