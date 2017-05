Buchholz hat Heimnimbus bewahrt

FUSSBALL: Auch der Oberliga-Vierte SC Condor konnte die 08-Serie nicht beenden - nach einem 2:2-Unentschieden wurden die Punkte geteilt

Fußball-Oberligist TSV Buchholz 08 bleibt zu Hause weiter ungeschlagen. Auch SC Condor konnte am Sonntag die „ohne-Niederlage-Heimserie“ der Buchholzer nicht beenden. Zwar gingen die Gäste vor 312 Zuschauern an der Otto-Koch-Kampfbahn in der 25. Spielminute durch den Treffer von Gökhan Iscan mit 1:0 in Führung, mussten nach einer erneuten 2:1-Führung aber in der Schlussphase der Partie durch das Tor von Jonas Fritz zum 2:2-Ausgleich (88.) mit einer Punkteteilung zufrieden sein. „Obwohl wir in der ersten Halbzeit nicht so richtig ins Rollen kamen, hat die Mannschaft im zweiten Durchgang tolle Moral bewiesen – kam zweimal nach einem Rückstand wieder zurück“, lobte 08-Trainer Thorsten Schneider. Die Tore: 0:1 Gökhan Iscan (25.), 1:1 Dominik Fornfeist (56.), 1:2 Nico Weiser (65.), 2:2 Jonas Fritz (88. Minute). Das Resultat: Buchholz 08 bleibt Tabellendritter, Condor ist auf den achten Rang der Tabelle abgerutscht. Nachbar Buxtehuder SV kassierte schon im Freitagspiel eine 1:3-Heimniederlage gegen Viktoria. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.