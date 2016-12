Buchholz Zweite spielt 1:1-Remis

(cc). Im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Süd Hamburg punktete die zweite Mannschaft des TSV Buchholz 08 beim 1:1 (0:1)-Remis gegen Zonguldakspor. Erst ging Zonguldakspor durch den Treffer von Veli Görgüc mit 1:0 in Führung, aber in Halbzeit zwei traf eine Viertelstunde vor Schluss Philip Kruse zum verdienten 1:1-Ausgleich. In dieser Partie konnte sich auch 08-Torwart André Hahn mit zwei Paraden auszeichnen.