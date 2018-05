Buchholzer Fechter belegt bei der DM Platz 25 mit dem Florett

(cc). Bei den deutschen Jugendmeisterschaften (DM) in Baden-Baden hatte sich der Nachwuchssportler Niklas Paffenholz (Blau-Weiss Buchholz) mit dem Florett im Feld von insgesamt 66 Fechtern der jüngeren B-Jugend qualifiziert, und im Turnier Platz 25 belegt. „Am Ende fehlte ihm die Kraft, sich gegen Fechter aus Köln und Tauberbischofsheim durchzusetzen“, berichtete BW-Trainer Mehmet Bilinir.

In der Vorrunde konnte der Buchholzer drei seiner fünf Gefechte gewinnen, und in die Zwischenrunde einziehen. "Da hatte Niklas eine starke Runde mit dem bayerischen Meister sowie weiteren guten Fechtern aus Baden und Nordrhein-Westfalen", so Bilinir: „Auf Rang 10 zog er in die abschließenden K.o.-Runde ein, und belegte einen bemerkenswerten 25. Platz. Damit ist er bester Fechter aus dem gesamten Norden.“