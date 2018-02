Buchholzer haben Nordfinale erreicht

TANZSPORT: Timan Levine und Celine Balthasar erreichte im hochkarätigen Teilnehmerfeld Platz sechs

Nach dem erfolgreichen Heimturnier der Buchholzer Lateinformationen in der Nordheidehalle stand auch das vergangenen Wochenende ganz im Zeichen des Tanzsports. Als erstes Highlight in der Einzeldisziplin richtete der Savoy Norderstedt die Nordmeisterschaften der beiden höchsten Lateinklassen A und S aus. Mit am Start waren die beiden Paare Madlen Lüdemann und Malte Buck sowie Tilman Levine und Celine Balthasar von Blau-Weiss Buchholz in der A-Klasse."Für das Paar Lüdemann/ Buck war dieser Wettkampf eine erste Standortbestimmung, da die beiden erst seit wenigen Wochen zusammen tanzen. Der 16. von insgesamt 24 Startern war ein erster Achtungserfolg, der Einzug in das Semi-Finale war nach der kurzen Vorbereitung noch nicht möglich", berichtete die Buchholzer Cheftrainerin Franziska Becker. Tilman Levine und seine Partnerin Celine Balthasar zeigten sehr gutes Tanzen und wussten auch die Wertungsrichter zu überzeugen. Das Duo erreichte das Finale im starken Nordfeld und wurden Sechste. „Die Tendenz nach oben wurde den beiden durch etliche bessere Einzelwertungen versüsst, wir sind sehr zufrieden mit dem Einzug in dieses starke Finale", lobte Franziska Becker.Fast zeitgleich startete die Buchholzer B-Formation zu ihrem dritten Ligaturnier in Ludwigsburg. Nach dem hervorragenden vierten Platz, wollte die Mannschaft natürlich wieder in das Finale einziehen und sich erneut beweisen. Obwohl die Trainingsvorbereitung sehr gut lief, wurde das Team von der grassierenden Grippewelle hart getroffen, sodass kurzfristig im Training umgestellt werden musste. Zudem wurde kurz vor Beginn des Wettkampfs bekannt, dass Lia Heise das Turnier nicht tanzen kann. Jasmin Andreaßon ,musste in Windeseile fit gemacht werden und auf der ihr unbekannten Position mit Jan Viehof tanzen. „Dementsprechend nervös startete die Mannschaft in die Vorrunde, bei der nicht alles glatt lief,“ berichtet Franziska Becker. Die mitgereisten Trainer Nick Dieckmann und Alina Nygaard verstanden es aber, die Mannschaft auf Kurs zu bringen. Am Ende erreichte die Mannschaft das Finale. In diesem konnte das Team dann befreiter auftanzen und präsentierte die Choreographie „The Team“ deutlich sicherer und mit mehr Ausstrahlung. „Die Tageswertung 35555 war dafür der Lohn, denn sie haben eine tolle Teamleistung präsentiert. Das Ludwigsburger Turnier wurde von der FG Aachen-Düsseldorf gewonnen, das gemeinsam mit dem zweitplazierten A-Team des TSC Residenz Ludwigsburg in der nächsten Saison in der 1. Bundesliga starten wird. Die Aufsteiger-Mannschaft aus Bietigheim verteidigte den dritten Platz. Das kleine Finale gewann das Team aus Bochholt, dicht gefolgt von Ars Nova und der Bochumer Mannschaft.Zum Abschluss des Wochenendes trafen sich am vergangenen Sonntag die Nachwuchsteams D und E in Göttingen zu ihrem zweiten Saisonturnier. „Während das neue E-Team erste Turnierluft schnuppert, zeigt das D-Team bereits eine technische sehr gute Leistung für eine Landesligaformation. Nahezu alle Tänzerinnen und Tänzer trainieren auch in der Einzeldisziplin, diese gute Basis ist deutlich sichtbar", betonte Franziska Becker. Die E-Formation mit ihren Trainern Florian Köttner, Nele Hauff und Steffen Sieber erreichten Platz neun. Im großen Finale der Landesliga überzeugte das D-Team die Wertungsrichter mit ihrer Choreographie „Uptown Funk“ und durfte sich über den zweiten Platz freuen. Damit verbesserte sich die Mannschaft von Tom Hennig, Katharina Globuschütz und Michael Steiger direkt um einen Platz im Vergleich zur Vorwoche.