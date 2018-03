Buchholzer Heim-0:0

Eisiges 0:0-Spiel am Sonntagnachmittag in der Fußball-Oberliga Hamburg zwischen dem TSV Buchholz 08 (Rang 13 in der Tabelle) und dem Tabellenvorletzten Hamburger SV III. Die gastgebende Mannschaft von Trainer Thorsten Schneider beteiligte sich zwar von Beginn an am Offensivspiel, konnte aber keinen Treffer landen. Die von den Hamburgern wenig erarbeiteten Torchancen machte 08-Keeper Lennart Brückner mit einer hervorragenden Abwehrarbeit zunichte. Spielbericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.