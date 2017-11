Buchholzer Judokas bei Britisch Open erfolgreich

(cc). Die beiden Judokas Jesper und Julian Homann, die aus der Talentschmiede von Blau-Weiss Buchholz stammen, präsentierten sich in prächtiger Form bei den British School Regional Championships in London. Die beiden Brüder, die seit einigen Wochen die Schulbank des Haileybury College nördlich von London drücken, wurden vom Trainer-Duo Alexander Hampfe und Michael Hoffmann bei Blau Weiss Buchholz ausgebildet und zeigten nun in ihrer neuen Heimat, was sie gelernt haben. Jesper Homann siegte bei allen seiner fünf intensiven Kämpfen in den Klassen "unter 38 kg" und (-42 kg) mit einer taktischen Glanzleistung. Sein Bruder Julian wurde in der Klasse -55 kg Dritter. Damit haben sich die beiden Judokämpfer die Teilnahme an der Endrunde der British School National Championships im März 2018 gesichert. "Bis dahin werden Jesper und Julian noch viele Trainingsstunden absolvieren müssen. Einige davon bei ihrem Heimatverein in Buchholz, um am Finaltag erneut besondere Ergebnisse abliefern zu können," sagt Blau-Weiss-Coach Alexander Hampfe.