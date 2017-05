Buchholzer Kantersieg gegen Türkiye

7:0 im Heimspiel der Fußball-Oberliga Hamburg! Der Tabellendritte TSV Buchholz 08 hat am Sonntagnachmittag vor 419 Zuschauern auf heimischem Rasen den FC Türkiye demontiert. Vierfacher Torschütze bei 08 war Kapitän Arne Gillich, für den es das letzte Heimspiel für den TSV war. Das Spiel der Hinrunde endete zwischen den beiden Teams torlos.Die Tore im Überblick: 1:0 Dominik Fornfeist (22.), 2:0 Arne Gillich (24.), 3:0 Fornfeist (36.), 4:0 Gillich (39.), 5:0 Gillich (70.), 6:0 Niko Mallwitz (72.), 7:0 Gillich (82. Minute). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.