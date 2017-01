Buchholzer Lateinformation bei „Wolfsburg Open“ am Start

(cc). Die Lateinformation (A-Team) von Blau-Weiss Buchholz wird bei den „Wolfsburg Open“ am Samstag, 21. Januar, ihr Thema „The Team“ präsentieren. In Wolfsburg werden nationale und internationale Spitzentänzer zu Gast sein. Aus dem Großen Saal des CongressParks aus Wolfsburg wird ein Kamerateam des NDR live im Sportclub berichten. Die Sendezeit ist am Samstag, 21. Januar, von 23:25 bis 00:25 Uhr angesetzt. Die Wiederholung erfolgt am Sonntag, 22. Januar, von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr.