Buchholzer Lateinteam startet bei deutschen Meisterschaften

(cc). Am kommenden Samstag, 12. November, ist die A-Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz bei den deutschen Meisterschaften in Bamberg am Start. Die neue Erstligasaison beginnt für das A-Team erst am 14. Januar 2017 in Bremen. In heimischer Nordheidehalle werden sich alle vier Lateinformationen von Blau-Weiss am 17 Dezember bei der öffentlichen Generalprobe präsentierten. Der Eintritt ist frei.