Buchholzer Mountainbiker an drei Rennen am Start

RADSPORT: Fahrer der RSG Nordheide bei Rennen in Solingen, Bad Harzburg und Marlow auf dem Treppchen

Fast zeitgleich haben die Mountainbikefahrer der Radsportgemeinschaft (RSG) Nordheide an drei Rennen teilgenommen und sich dabei vordere Platzierungen gesichert.Bei den U19-Junioren (Lizenzfahrer) war Luk Boving von der RSG beim 16. internationalen Mountainbike-Cup des Weltverbandes UCI in Solingen am Start. Er meisterte die anspruchsvolle Strecke, die über einen Steingarten, mit Sprüngen und Anstiegen führte, und beendete nach 23,93 Kilometern und 520 Höhenmetern in 86 Minuten sein erstes Rennen um Weltranglistenpunkte auf einem 13. Platz.Beim neunten Bad Harzburger Mountainbike-Marathon starteten seine Vereinskameraden Ben Laatsch, Levin Stange, Tim Stöver und Niels Willers. Ben Laatsch (U15) und Levin Stange (U17) konnten sich auf dem 19 Kilometer langen Rundkurs bald nach dem Start von der Konkurrenz lösen und fuhren jeweils Altersklassensiege und den Gesamstsieg auf der Kurzdistanz ein. Tim Stöver (Männer, Hobbyfahrer) landete nach 36 Kilometern auf Rang 13. Niels Willers musste nach der ersten Runde vorzeitig das Rennen abbrechen.Zwei weitere Fahrer der RSG Nordheide nahmen mit der Hoffnung an Norddeutschlands größtem Straßenrennen in Marlow teil, im Mittelfeld landen zu können. Karsten Loos (Mastersklasse 2) ging bei stürmischem und regnerischem Wetter auf die vier Runden des insgesamt 62 Kilometer langen Rennens. Bereits in der ersten Runde waren aber alle Hoffnungen dahin. Denn bei Geschwindigkeiten jenseits der 60 Kilometer pro Stunde musste Karsten Loos abreißen lassen und sortierte sich ins Feld der starken Schlussgruppe ein, um schhließlich am Ende auf Rang 43 das Ziel zu erreichen.Für Piet Loos lief es deutlich besser. Obwohl Straßenrennen nicht gerade sein Steckenpferd sind, konnte er sich von Anfang an in der Spitzengruppe der mehr als 30 Fahrer etablieren. Zwei Fahrer enteilten in der letzten von fünf Runden und waren nicht mehr einzufangen. Im Schlussspurt konnte sich Piet Loos noch durchsetzen und passierte als hervorragender Dritter die Ziellinie.