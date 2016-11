Buchholzer Siegesserie fortgesetzt

Die Oberliga-Fußballer des TSV Buchholz 08 haben am Sonntagnachmittag mit einem 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Pinneberg ihre Siegesserie (7. Sieg in Folge) fortgesetzt, und damit Platz zwei in der Tabelle behauptet. „Es war eine schwere Anfangsphase, am Ende waren wir aber alle mit den drei Punkten zufrieden“, sagte 08-Trainer Thorsten Schneider nach dem Spiel. Die Tore: 1:0 Jan-Niklas Schulga (21. Minute) 2:0 Arne Gillich (60.) 3:0 David Amessan (65.), 3:1 Fabian Knottnerus (81.), 3:2 Fabian Knottnerus (90.+1./FE). Nachbar und Liga-Konkurrenz Buxtehuder SV verlor 0:6 gegen Altona 93 FC und bleibt Schlusslicht der Tabelle. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.