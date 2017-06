Buchholzer Stadtlauf: Hamanns Ehrgeiz wurde geweckt

Dank der starken Staffel der Sparkasse Harburg-Buxtehude wurde Jan-Simon Hamann (30) bei der 19. Auflage des Buchholzer Stadtlaufs zu einer Top-Leistung getrieben: Der gebürtige Buchholzer, Deutscher Marathon-Meister von 2012, gewann am Sonntag trotz sommerlicher Hitze die Halbmarathon-Konkurrenz über 21,1 Kilometer in starken 1:13:20 Stunden. Insgesamt mehr als 2.100 Teilnehmer begrüßte das Organisationsteam um Arno Reglitzky in den zwölf Konkurrenzen im Skaten, Walken und Laufen. Die meisten Starter mit insgesamt weit mehr als 1.000 Teilnehmern hatten die Kinderläufe um die Pokale desWOCHENBLATT-Verlags.Hamann wollte den Stadtlauf eigentlich für einen „harten Trainingslauf“ vor dem Hella-Halbmarathon in Hamburg am kommenden Wochenende nutzen. Dass die Sparkassen-Staffel zwei der vier Runden durch die Innenstadt vor ihm lief, habe den Ehrgeiz in ihm geweckt, sagte Hamann im Siegerinterview. Folge: Der Top-Athlet, der mittlerweile in Hamburg lebt und dort als Schlussredakteur in einer Agentur arbeitet, legte einen Gang zu und kam letztlich rund drei Minuten vor der Staffel ins Ziel.Auch in den anderen Konkurrenzen zeigten die Teilnehmer hervorragende Leistungen, trotz der sommerlichen Temperaturen. „Das war heute eine einzige Hitzeschlacht“, sagte Lauf-Urgestein Michael Röhrs. Mancher Läufer konnte gar nicht genug bekommen: Louis Hellmuth ging wenige Minuten nach seinem Sieg über fünf Kilometer noch über die doppelte Distanz an den Start - und erreichte hier in starken 36:05 Minuten den dritten Platz. Auch Top-Läufer Mathias Thiessen meldete nach seinem Sieg mit der Sparkassen-Staffel kurzerhand für die 10-km-Konkurrenz - und kam nach 38:31 Minuten ins Ziel.• Die Fotos vom Stadtlauf finden Sie hier • Die Ergebnisse des Buchholzer Stadtlaufs:1. Jan-Simon Hamann (hamburg running) 1:13:20 Stunden, 2. Dieter Zielinski 1:21:36, 3. Lars Roger Röpke 1:22:40;1. Jitka Oehlerkingova 1:32:11, 2. Christiane Hohls 1:46:58, 3. Anne Reichstein (Hamburger Sparkasse) 1:48:421. Marcel Schlag (HNT Hamburg) 35:33 Minuten, 2. Florian Bahlmann (VfL Oldenburg) 35:51, 3. Louis Hellmuth 36:05;1. Nike Bornhuse (Run4Marathon) 45:45, 2. Christina Brockmann 46:06, 3. Katharina Wilke 46:221. Louis Hellmuth 19:25 Minuten, 2. Daniel Dieckmann (Elektro Dieckmann) 19:48, 3. Adrian Wentorp (Hamburger Sparkasse) 20:17;1. Ann-Kathrin Balduhn (LG Nordheide) 21:43, 2. Emma Stach 21:49, 3. Jolana Lohmann (VfL Jesteburg) 23:351. Sparkasse Harburg-Buxtehude mit Mathias Langer, Dominic Roman, Marcel Schlag und Mathias Thiessen 1:16:54 Stunden1. Eicke Soboth (Dienstags Läufer) 6:12 Minuten, 2. Felix Bens 6:13, 3. Justus Wentorp (Hamburger Sparkasse) 6:501. Amelie Kiehnbast (TSV Eintracht Hittfeld) 7:13 Minuten, 2. Johanna Scholles (IGS Buchholz) 7:40, 3. Marieke Marohn (Blau-Weiss Buchholz 7:55)1. Luca Vollmert (Grundschule Steinbeck) 3:06 Minuten, 2. Nicolas Willuweit (VfL Jesteburg) 3:11, 3. Lucas Werner (Blau-Weiss Buchholz) 3:161. Cielo Lochte (Montessori Kinderhaus) 3:21 Minuten, 2. Christine Opresnik 3:23, 3. Sarah-Lena Roy (beide Blau-Weiss Buchholz) 3:271. Ole Schmeltzpfenning (Mühlenschule Holm-Seppensen) 3:36 Minuten, 2. Jonas Danford (Heideschule Buchholz) 3:42, 3. Nicholas Tegbe (Kindergarten Rappelkiste) 3:421. Jette Lade 3:52 Minuten, 2. Milla Meyer (Mühlenschule Holm-Seppensen) 3:54, 3. Finja Krause (Blau-Weiss Buchholz) 3:571. Henning Köhlert (VfL Horneburg) 36:23 Minuten;1. Simone König 39:371. Olaf Rieckmann 32:39 Minuten;1. Hedi Böckelmann 35:561. Jürgen Nachtigäller (Werl) 42:29 Minuten, 2. Oliver Brinkhege (Münster) 46:20, 3. Jan Holste (Inline Hollenstedt) 46:27;1. Katja Stieper 46:53, 2. Anke Rittel (beide Ahrensburg) 51:16, 3. Kathrin Radtke (Hannover) 54:231. Michael Fromm (Kiel) 41:54 Minuten, 2. Björn Behnke 47:57, 3. Nils Kreidelmeyer (beide Blau-Weiss Buchholz) 1:12:59 Stunden;1. Sabine Dittmann 1:02:30 Stunden1. Linus Ehlers (Ahrensburg) 18:58 Minuten, 2. Cliff Paulisch (Sprötze) 19:00, 3. Jens Ehlers (Ahrensburg) 20:45;1. Inka Paulisch (Sprötze) 18:54, 2. Hannah Jahn (Eckernförde) 19:59, 3. Sabrina Koglin (Wolfenbüttel) 22:17Jan Brathauer 34:19 Minuten, 2. Christian Wilken (Blau-Weiss Buchholz) 36:05;1. Lisa Hoppe (Blau-Weiss Buchholz) 35:561. Paul Will (Gettorf) 5:02 Minuten, 2. Steffen Bechstedt 6:05, 3. Micha Mewes (beide Bargteheide) 6:06;1. Clara Richter (Gettorf) 5:02, 2. Minou Paulisch 5:05, 3. Pia Brohm (beide Sprötze) 5:16.