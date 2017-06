Buchholzer Stadtlauf: Mehr als 2.000 Teilnehmer sind dabei

Die Vorbereitungen für den Buchholzer Stadtlauf sind weitgehend abgeschlossen, einem tollen Sporttag steht nichts im Wege: Da auch die Wettervorhersage positiv ist, hofft Hauptorganisator Arno Reglitzky für die elf Wettbewerbe am morgigen Sonntag, 18. Juni, auf rund 2.200 Teilnehmer. "Vor allem Skater können sich gerne noch anmelden, es soll ja reichlich Sonnenschein geben", sagt Reglitzky. Am Donnerstag hatten sich exakt 2.012 Läufer, Skater und Walker angemeldet. Wer bei der 19. Auflage des Stadtlaufs noch dabei sein möchte, kann sich bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start noch im Stadtlauf-Büro im Buchholzer Rathaus (Rathausplatz 1) anmelden. In dieser Woche sorgten Nico Grzeski und Michael Karsten dafür, dass die Teilnehmer den rechten Weg finden: Sie brachten mit einer Schablone die blauen Richtungspfeile auf der Strecke in der Buchholzer Innenstadt auf.