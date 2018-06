Dieter Zielinski (46) hat den Halbmarathonblauf bei der 20. Auflage des Buchholzer Stadtlaufs gewonnen. Für die 21,1 Kilometer benötigte der Lüneburger am Sonntagnachmittag 1:20:54 Stunden. Auf dem zweiten Platz landete Sascha Michel Scharnewski (Buxtehude, 42) vor Altmeister Michael Röhrs (Schneverdingen, 55).Für eine Top-Leistung sorgte auch Josefine Meyer-Ranke, die im 5,3-km-Lauf den Gesamtsieg nur um vier Sekunden verpasste. Sie lief nach 19:48 Minuten ins Ziel.Insgesamt starteten mehr als 2.000 Teilnehmer bei der Jubiläumsauflage des Buchholzer Stadtlaufs. Besonders großen Applaus erhielten die Starter der Förderschule An Boerns Soll, die erstSmals gesondert mit einer Siegerehrung ausgezeichnet wurden.Alle Informationen zum Stadtlauf in unsrere Print-Ausgabe am kommenden Mittwoch.