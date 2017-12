Buchholzer startet beim Weltcup-Cross

RADSPORT: Luk Boving für das U19-Rennen nominiert

Einer der besten U19-Fahrer der Radsportgemeinschaft (RSG) Nordheide startet am Sonntag, 17. Dezember, beim Weltcup-Rennen im belgischen Namur.Auftakt der U19-Rennen war erst kürzlich in Zeven. Da hatte es einen niederländischen Sieg gegeben. Den sicherte sich bei den Junioren Pim Ronhaar, der mit einem Vorsprung von 16 Sekunden seinen Konkurrenten Tomas Kopecky aus Tschechien auf den zweiten Platz verweisen konnte. Der Buchholzer Luk Boving, der aktuell auf Rang fünf der Deutschland-Rangliste steht, belegte Platz 32, und damit drittbester deutscher Fahrer war.In Zeven war es schon eine anspruchsvolle Strecke mit engen Kurven und knackigen Anstiegen. In Belgien wird die Matschstrecke dem Buchholzer erneut eine volle Leistung abverlangen.