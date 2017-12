Bundesliga-Aufstieg geschafft

TURNEN: Trainerin Susanne Tidecks hat mit ihrem Team das Siegerpodest erobert

Das Turn-Team Kiehn Group, dem auch Top-Turnerinnen von Blau-Weiss Buchholz angehören, sorgte am gestrigen Samstag im Aufstiegsfinale in Hoheneck-Ludwigsburg für die große Überraschung! Die Mannschaft aus Niedersachsen turnte auf das Siegerpodest bis ganz nach oben und sicherte sich damit den Aufstieg in die 3. Bundesliga. „Ein völlig unerwarteter Sieg. Jetzt wird erst einmal gefeiert und im Jahr 2018 werden wird die Luft der dritten Liga schnuppern,“ freute sich Trainerin Susanne Tidecks. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.