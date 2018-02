Bundesliga im „Doppelpack“

HANDBALL: Buxtehuder SV kassiert ein 25:28 gegen Metzingen - HL Buchholz 08-Rosengarten gewinnt 28:26 gegen Ketsch

Zwei Spitzenteams der besten Frauen-Handballteams der Region haben am vergangenen Samstag ihre Heimspiele in der Buxtehuder Halle Nord bestritten. Die Erstligafrauen des Buxtehuder SV mussten vor 1.350 Fans allerdings eine 25:28-Niederlage gegen den Tabellendritten TuS Metzingen hinnehmen, obwohl sie zur Halbzeit schon mit 10:8 geführt hatten. "Aber unsere Wurfqualität war in der zweiten Halbzeit zu schwach und unpräzise", analysierte BSV-Trainer Dirk Leun. Seine erfolgreichsten Werferinnen waren Emily Bölk und Friederike Gubernatis (beide 6 Tore).Anschließend standen sich im zweiten Spitzenspiel (2. Bundesliga) der Tabellenführer HL Buchholz 08-Rosengarten und Verfolger Kurpfalz-Bären Ketsch gegenüber. Nach zäher erster Halbzeit und 20:20-Remis Mitte des zweiten Durchgangs wurden die "Luchse" am Ende wilder und siegten verdient mit 28:26 (13:13)-Toren. Dank einer Kim Land in der Mannschaft, die allein acht Treffer zum Erfolg beisteuerte. Spielberichte folgen in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.